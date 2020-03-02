أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نتابع المصريين في الخارج أولا بأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: نتابع المصريين في الخارج أولا بأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مكاتب التمثيل العمالية بالدول الخارجية، تتابع حالة المصريين أولا بأول، بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه وجه مديري مديريات القوى العاملة، بتشديد حملات التفتيش على السلامة والصحة داخل منشآت العمل، للتأكد من توافر كافة وسائل الحماية للعمال.

ووجه الوزير رسالة إلى العمالة المصرية بالخارج والداخل قائلا: "حاولوا تجنب التجمعات الكبيرة، والتزموا بتعليمات وزارة الصحة المصرية، لكي لا تقعوا فريسة لهذا الفيروس".