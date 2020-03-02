أخبار مصر | أول تحرك برلماني بشأن الحالة الثانية المصابة بكورونا

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تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بسؤال عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الصحة والقوى العاملة، بشأن إجراءات الكشف على العمالة الأجنبية في مصر والعمالة المصرية في الخارج لدى عودتها للتأكد من خلوها من فيورس كورونا.

وأوضح في سؤاله، أن وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وتمت إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن، الرعاية الطبية اللازمة.

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وأكد أن هذا يدق ناقوس الخطر، بشأن العمالة الأجنبية في مصر، والتي تشير الإحصائيات إلى أن 14777 إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى من مختلف الجنسيات في العام 2018، ومنهم "6686 عدد العمالة الأجنبية من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 45.2%.

ولفت إلى أن العمالة المصرية في الخارج، والتي تتردد بشكل دوري على مصر، يحتمل إصابتها بالفيروس خاصة العمالة في الدول الأسيوية أو ذات الانتشار الكبير للفيروس.

وطالب بتكثيف جهود وزارة الصحة في شأن الرقابة والتفتيش على المطارات والموانئ والمنافذ البرية، بجانب متابعة دقيقة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص بشأن الكشف عن الأجانب العاملين في مصر، وأيضا العمالة المصرية في الخارج لدى عودتها.