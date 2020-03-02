أخبار مصر | انهيار عقار بحي مصر الجديدة والمرور يغلق الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار عقار بحي مصر الجديدة والمرور يغلق الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة، اليوم الاثنين، بلاغا بشأن انهيار جزئي لعقار بشارع بيروت، وتم غلق الشارع حفاظا على أرواح المواطنين وجار اتخاذ اللازم.

على الفور توجه اللواء حسن صفوت، رئيس الحي، للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على أرواح المواطنين وجار اتخاذ اللازم.

وتبين من المعاينة والفحص، أن الانهيار لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات حتى الآن.

