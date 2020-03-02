أخبار مصر | دعوات لإقامة صلاة موحدة في البلدان الإسلامية بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوات لإقامة صلاة موحدة في البلدان الإسلامية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لإقامة صلاة موحدة جماعية في توقيت موحد، في جميع البلدان الإسلامية، والتضرع خلالها إلى الله من أجل رفع البلاء ومواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه.

وشهدت البلاد، حالة من القلق والفزع والخوف بسبب تفشي الفيروس الوبائي المعروف باسم الكورونا المستجد، ودخوله العديد من البلدان، ومنها بلاد عربية وإسلامية كثيرة، والتي كان آخرها إعلان مصر اكتشاف حالة إصابة ثانية لشخص كندي يعمل بإحدى شركات البترول في محافظة مطروح.