أخبار مصر | وزير القوى العاملة: إطلاق وحدات متنقلة بالقرى الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: إطلاق وحدات متنقلة بالقرى الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن إطلاق الوحدات المتنقلة بالقرى والنجوع لتدريب الشباب، يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة.

وأشار وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، خلال إطلاق المرحلة الثالثة من تطوير الوحدات، إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن 5 وحدات تدريب متنقلة لقرى ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان.

وقال الوزير: إن التوجيهات الرئاسية لينا النظر للقرى والمحافظات الأكثر احتياجا.

وأضاف أننا "سعداء بنجاحنا في إحداث طفرة في منظومة الوحدات المتنقلة بأيدي عمال وفنيين وزارة القوى العاملة ودعم صندوق التدريب والتطوير"، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تعميم التجربة في كافة محافظات الجمهورية. Advertisements وتابع أن الوحدات يتم إطلاقها للقرى الأكثر احتياجا بهدف ليس فقط تدريب الشباب وإنما تأهيلهم أيضا لسوق العمل ومساعدتهم في توفير مشروع صغير خاص بهم لبدء حياة كريمة. وأوضح أن هناك تنسيق مع التجارة والصناعة والتنمية المحلية في توفير فرص عمل ملائمة لخريجي الوحدات، وأنه بإطلاق المرحلة الثالثة اليوم يصل إجمالي الوحدات لـ13 وحدة متنقلة على مستوى المحافظات.