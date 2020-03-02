أخبار مصر | غدًا.. حزب المحافظين ينظم ندوة لمناقشة أزمة سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. حزب المحافظين ينظم ندوة لمناقشة أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم حزب المحافظين، غدا الثلاثاء، ندوة لمناقشة أزمة سد النهضة والمستجدات الخطيرة المتعلقة بملف السد، في ظل التعنت الواضح للجانب الإثيوبي وسعيه المستمر لعرقلة المسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة، ومناقشة سُبل التعامل مع الأزمة الراهنة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل.

ويتحدث في الندوة الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، ورئيس المجلس الاستشاري التابع لمجلس الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف، والدكتور هاني رسلان، مسئول ملف السودان وسد النهضة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تمام الساعة السادسة مساء، بالمقر الرئيسي للحزب بوسط البلد.

