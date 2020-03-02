أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشهدان انطلاق مهرجان الهجن العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشهدان انطلاق مهرجان الهجن العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية، الذي تنظمه محافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس الجاري.

حضر فعاليات مهرجان كلا من: عيد حمدان الميزاني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، وإبراهيم ربيع ممثل القبائل العربية، وعدد من مشايخ القبائل العربية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية.

ويشارك بالمهرجان نحو 1000 من الهجن ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية، وعدد من الدول العرية هي: المملكة العربية السعودية، الأردن، الكويت، ليبيا، تونس. Advertisements وأكد الدكتور أشرف صبحي: أن التراث المصري والعربي المتمثل في مهرجان الهجن لابد من الحفاظ عليه حيث يعبر عن فنون وثقافات ذات أهمية خاصة، موضحًا أهمية إستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم السياحة الرياضية من خلال الرياضات ذات الطبيعة الصحراوية والتي لها جماهيرية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.