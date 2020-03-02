أخبار مصر | 3 وزراء يتفقدون 5 وحدات تدريب متنقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 وزراء يتفقدون 5 وحدات تدريب متنقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 5 وحدات تدريب متنقلة، تم اطلاقها منذ قليل، لقرى ونجوع القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان.

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات التي شملت 13 وحدة تم تطويرها وإعادة تأهيلها بأحدث الوسائل والأجهزة التدريبية‪.‬