مصر | بالمستندات.. نص الحكم بإعدام هشام عشماوي في "تتظيم بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. نص الحكم بإعدام هشام عشماوي في "تتظيم بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدلت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الستار على قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، والمتهمين فيها بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس..

وعاقبت المحكمة، اليوم الاثنين، 37 متهمًا بالإعدام شنقًا، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد 22، لوفاتهم، وحكمت على 61 بالسجن المؤبدن و15 بالسجن المشدد 15 عامًا، و21 بالسجن المشدد 10 سنوات، و52 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات.

وأمرت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية وحرمانهم من التصرف في أموالهم، وألزمت المحكوم عليهم بدفع مبلغ 150 مليون جنيه متضامنين مع بعضهم لصالح وزارة الداخلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

