مصر | 16 مارس.. الحكم في طعن 97 متهمًا على سجنهم بـ"أحداث إحياء ذكرى يناير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 مارس.. الحكم في طعن 97 متهمًا على سجنهم بـ"أحداث إحياء ذكرى يناير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، مد حكمها في الطعن المقدم من 97 متهما، على حكم سجنهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، لجلسة 16 مارس الجاري.

وقررت المحكمة في الجلسة الماضية، استمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية في الجلسة قبل الماضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ على 90 متهما، كما قضت بالسجن 3 سنوات على 7 متهمين آخرين، جاء ذلك بعد أن كان حكم عليهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحفيين، التي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

