مصر | "دولارات وأدوات غطس".. حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دولارات وأدوات غطس".. حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس 6 متهمين مكونين فيما بينهما تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراءات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين الإجرامي.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بشارع السبتیة دائرة القسم، تمكن من ضبط كلا من: "م.ع. د"، 51 سنة، عاطل، "ح.إ. إ"، 24 سنة، فني ألوميتال، م ا إ، 19 سنة، عامل، "م. م. أ"، 35 سنة، عامل حال استقلالھم السیارة رقم "ر ل ل 739"، ماركة شیفرولیة أوبترا مودیل 2010 سوداء اللون ملك وقیادة الأول.

وبتفتیش السیارة عُثر بداخلھا على بدلة غطس، 3 غطس نظارات، قناع أكسجین، مبالغ مالیة 1960 جنیها، 102 دولار أمریكي.