مصر | إلزام متهمي "أنصار بيت المقدس" بدفع 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلزام متهمي "أنصار بيت المقدس" بدفع 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم طرة، المحكوم عليهم بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، والمتهمين فيها بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن، قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس، بدفع مبلغ 150 مليون جنيه، متضامنين مع بعضهم لصالح وزارة الداخلية.

وعاقبت المحكمة 37 متهمًا بالإعدام شنقا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ22 متهما لوفاتهم، و61 متهما بالسجن المؤبد، و15 متهمًا بالسجن المشدد 15 عاما، و21 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و52 أخرين بالسجن المشدد 5 سنوات Advertisements

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد. يذكر أنه في فبراير 2015، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات.

ونوهت النيابة العامة للمحكمة: أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.

