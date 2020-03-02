مصر | عاجل.. عزل المحكوم عليهم بـ"أنصار بيت المقدس" من وظائفهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عزل المحكوم عليهم بـ"أنصار بيت المقدس" من وظائفهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم بطرة بعزل المحكوم عليهم بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، من وظائفهم الحكومية ومنعهم من التصرف في أموالهم.

وواجه المتهمون تهما بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن، قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس. وعاقبت 37 متهما بالإعدام شنقا وقضت بانقضاء الدعوي الجنائية لـ22 متهما لوفاتهم وعاقبت 61 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المشدد 15 عاما كما عاقبت 21 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 52 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات. وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد. والجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني. Advertisements وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهمون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك.

كما ضمت مجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار. ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين.