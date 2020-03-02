مصر | بـ5 كيلو استروكس.. سقوط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ5 كيلو استروكس.. سقوط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو استروكس وأسلحة نارية وبيضاء.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، بقيام عاطلين، مُقيمان بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية مسجلة، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم، وعثر بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، 180 قرص لعقار الباركينول المخدر، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

بمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة بيعهما للمواد المخدرة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.