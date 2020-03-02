مصر | عاجل.. المؤبد لـ61 متهمًا بـ"تتظيم أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المؤبد لـ61 متهمًا بـ"تتظيم أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" والمتهمين فيها بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

وعاقبت المحكمة 37 متهما بالإعدام شنقا، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ22 متهما لوفاتهم، وعاقبت 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 متهمًا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت 21 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 52 أخرين بالسجن المشدد 5 سنوات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد. يذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وعثر بحوزتهما على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات.

ونوهت النيابة العامة للمحكمة، أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.

