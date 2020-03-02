مصر | مجلس الدولة ينتصر لطالبة أزهرية بـ"طب الأسنان".. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينتصر لطالبة أزهرية بـ"طب الأسنان".. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من إحدى الطالبات بالثانوية الأزهرية لعام 2019/2018، التي طالبت فيها بإلزام جامعة الأزهر بقبولها بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة، وأوقفت المحكمة قرار الجامعة المتضمن استبعاد الطالبة من الالتحاق بالكلية على سند من قلة المقاعد في الكلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من: المستشارين محمد حسن، يوسف بطرس، نائبي رئيس مجلس الدولة.

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وقالت المحكمة في حيثياتها: إن أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وهذه الدرجات تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى.

وتابعت المحكمة: أنه لا يجوز للجامعة التعلل أن فرع جامعة الأزهر للبنات يختص بقواعد خاصة تجعله يزيد من الحد الأدنى للدرجات المقررة للقبول بكليات القمة بالنسبة للإناث عن مثيلاتها المخصصة للذكور استنادا لقلة عدد المقاعد في فرع البنات، أو أن الدراسة تستوجب الفصل بين الجنسين.

وأشارت المحكمة، أنها تحترم خصوصية فرع البنات، مؤكدة حق الجامعة في ذلك، إلا أنه لا يرقي سندًا للمساس بحق التعليم الذي كفلة الدستور وحرمان طالبة من الالتحاق بكلية يؤهلها مجموعها للقيد بها، كما أنه لايصح أن تكون الموارد المادية والمالية طريقًا للإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفلة الدستور، مما يتعين معه وقف القرار المطعون فيه، وتمكين المدعية من الالتحاق بالكلية المذكورة.