شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» بشأن الطقس غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق على شمال الصعيد، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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ويتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء ،باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على البحر الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12– 24»، الإسكندرية «12– 23»، قنا «10- 28»، الأقصر «11- 29»، أسوان «13 – 30».