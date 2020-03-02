شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه سوهاج: اعتماد 100 مليون جنيه لإقامة محطتين مطورتين لمياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم اعتماد 100 مليون جنيه لإقامة محطتين جديدتين مطورتين لمياه الشرب النقية بقريتى «الصوامعة شرق» بمركز إخميم، و«بيت علام» بمركز جرجا.

وأوضح بدرى- في بيان صحفى، الإثنين- أن إقامة المحطتين يأتى في إطار برنامج التنمية المحلية المتكاملة الجارى تنفيذه في عدد من قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ التصميمات الخاصة بمحطة مياه الشرب المطورة بقرية «الصوامعه شرق» بمركز أخميم بطاقة إنتاجية تبلغ 90 لتر / ثانية، لتخدم قرية الصوامعه شرق ونجوعها، وكذلك تنفيذ تصميمات محطة مياه الشرب المطورة بقرية «بيت علام» بمركز جرجا بطاقة إنتاجية 90 لتر / ثانية، لتخدم قرى «بيت علام، والمحاسنه، وبيت داوود، والقرعان».

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم الإنتهاء من الترسية على الإستشارى لمعاينة الأراضى المخصصة لإقامة المحطتين، وأخذ الموافقات لإقامة المأخذ وكمية المياه المتاحة من قبل وزارة الرى، مؤكدا أنه سيتم البدء في التنفيذ في مدة 18 شهر عقب الإنتهاء من أعمال التصميمات.