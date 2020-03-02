شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح معرضًا لمنتجات الأسر المنتجة والمرأة الريفية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بافتتاح معارض للأسر المنتجة والمرأة الريفية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية البردي بطوخ القراموص والمشاركين بعرض منتجاتهم بمهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية لعرض منتجات شباب الخريجين من الملابس والأثاث المعدني والمفروشات وورق البردي والمنتجات الحرفية والغذائية والتراثية ومستلزمات الهجن بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والتحف والأنتيكات والمعلقات والسجاد اليدوي والعرائس الخشبية وورق البردي.

تفقد الوزير والمحافظ أجنحة المعرض والذي يعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل بما يضمه من رصيد حضاري وفكري وثقافي مشيدا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

حضر الافتتاح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبا المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات. والأستاذ وائل العاصي، رئيس فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.