شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل «قرض البط» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، تكليفًا لصبحى جاد، نائب رئيس المدينة، بمتابعة «مبادرة قرية بحراوية منتجة» والتى تتم بالتنسيق مع المحافظة وجهاز بناء وتنمية القرية ومديرية الشؤون الإجتماعية والوحدات المحلية التابعة بالقرى، والتى تستهدف توزيع 20 بطة كقرض بالإضافة إلى طعامهم على المستفيدات بالقرى الأكثر إحتياجًا.

وقال غطاس، «إن المبادرة تستهدف توزيع 20 بطة مسكوفى على كل أسرة بواقع 30 جنيه لكل بطة، وأعلاف قيمتها 900 جنيه متطلبات التغذية، كقرض للأسرة قيمته الإجمالية 1500 جنيه، وتخضع للكشف والمتابعة البيطرية، ويتم السداد على 3 شهور بدون فوائد».

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وأوضح غطاس، أن المبادرة تستهدف القري الأكثر إحتياجًا لتحويلها إلى قرية منتجة واستغلال موارد القرية والمزايا النسبية للقرية، تنفيذَا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لتحقيق التنمية ورفع مستوي محدودي الدخل.

وأشار غطاس، إلى توزيع 1120 بطة مسكوفى على 26 أسرة بقرية كوم زمران، و30 أسرة بقرية مؤسسة البستان، بإجمالى 56 أسرة مستفيدة من المشروع، والذين تم اختيارهم بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى.

وكانت محافظة البحيرة قامت بتوقيع بروتوكول مع مديرية الزراعة، تم بموجبه تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات ضمن مشروع تربية البط، تحت شعار «قرية بحراوية منتجة»، وتقوم مديرية الزراعة بتدبير سلالات البط من عمر 21 يومًا، ويتم توزيعها من خلال الوحدات المحلية بالقرى على السيدات المستفيدات الذين يتم اختيارهم بمعرفة جهاز مديرية التضامن الإجتماعى.