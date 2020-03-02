شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام شنقا لـ«عشماوى» و36 آخرين في «أنصار بيت المقدس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، كما عاقبت 61 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا ومنعهم من التصرف في الأموال المتحفظ عليها من قبل اللجنة المشكلة للكيانات الإرهابية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر وليد رشاد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت أوراق كل من توفيق محمد فريد ومحمد أحمد نصر ووائل محمد عبدالسلام وسلمى سلامة سليم ومحمد خليل عبدالغنى وهشام على عشماوى وعماد الدين أحمد محمود وكريم محمد أمين رستم ومحمود سمرى محمد وأيمن أحمد عبدالله ورائد صبحى أحمد ومحمد عبدالغنى على ومحمد سعد عبدالتواب وربيع عبدالناصر طه وعمرو أحمد إسماعيل وكريم حسن صادق وعمرو محمد مصطفى ووسام مصطفى السيد وأحمد عزت محمد وأنس إبراهيم صبحى وعبدالرحمن إمام عبدالفتاح ومحمد محمد عويس ومحمود محمد سالمان وهانى إبراهيم أحمد ومحمود عبدالعزيز السيد ويحيى المنجى سعد وعادل محمود البيلى وممدوح عبدالموجود عباده وأحمد محمد عبدالحليم ومحمد عادل شوقى وفؤاد إبراهيم فهمى ومحمد إبراهيم عبدالعزيز والسيد حسانين على ومحمد سليمان حماد وإسماعيل سالمان ومحمد شحاته وأحمد جمال للمفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة بحركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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كما أن المتهمين قتلوا الضابط محمد مبروك السيد خطاب بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا مصطفي ربيع محمد المنشاوي وقد اقترنت بقتل أحمد يوسف محمد على فردي شرطة القائمين بخدمة نقطة النزهة الجديدة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا هاني ابراهيم جاد الله فرد شرطة القائم على خدمة الارتكاز الأمني بالطريق الدئري عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كما كشفت التحقيقات قتل المتهمين المجنى عليه محمد سمير لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا الطفلة مريم أشرف مسيحة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتلوا الطفلة مريم نبيل فهمي ومحمد ابراهيم على وسمير، وفهمي عازر وكاميليا حلمي عطية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بخمسة كيلوجرامات من مادة التي إن تي شديدة الانفجار، وشرعوا في قتل اللواء هشام عصمت حسن بمديرية أمن القاهرة، والشروع في قتل الكثير المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، إضافة إلى تفجير مديرية أمن القاهرة بمادة (التي إن تي) شديدة الانفجار، وفجروا مديرية أمن الدقهلية بمادة (التي إن تي) شديدة الانفجار، وفجروا مديرية أمن جنوب سيناء، وأتلفوا مبني كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بمنطقة الوراق، وخربوا أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية والمملوكة لجهاز للشرطة.

كما سرقوا السيارات الكثيرة من أفراد الشعب بالإكراه بحيازتهم أسلحة آلية نارية، وسرقوا صناديق بجهاز الصراف الآلي لبنك الإسكندرية فرع القنطرة وسيارة نقل أموال مكتب بريد الإسماعيلية، وأتلفوا مساجد يوسف أغا والسلطان شاه ومسجد الصالح، وخربوا مبني معسكر الأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية وكذا مركز شرطة أبوصوير، وخربوا مبني محكمة المنصورة والجهاز المركزي للمحاسبات ومقر مباحث التهرب الضريبي ومقر رئاسة مركز طلخا ومركز شرطة طلخا والمصرف المتحد ومسرح المنصورة القومي والهيئة المصرية العامة لمشروع الصرف الصحي ونادي قضاة المنصورة والتطبيقيين والمعلمين والتجاريين.

وخربوا مبنى محكمة الطور واستراحة مطار طور سيناء ومركز التدريب المهني ومكتب تشغيل طور سيناء ونادي ضباط الشرطة بطور سيناء وقسم الجوازات ومركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، وخربوا معسكر قوات الأمن بالسويس، وخربوا إحدي الهوائيات الخاصة بمحطة الأقمار الصناعية بالمعادي، وضربوا السفن المارة بقناة السويس بالآر بي جي، وسرقوا المبالغ النقدية المعهود إلى مكتب بريد العزب بالمطرية بالإكراه.

وأضاف: سرقوا الطرود المعهودة لمكتب بريد التجمع الأول بالقاهرة، وسرقوا المبالغ النقدية المملوكة للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، وكذا الشركة المصرية لنقل الأموال امانكو وكذا مكتب بريد بلقاس وسرقوا المصوغات الذهبية والمملوكة للمجني علية مجدي إسكندر بالإكراه.