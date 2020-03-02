شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري.. وعبور 505 مسافرين في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، الاثنين، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الاقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج،إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أن المعبر شهد أمس عبور ٥٠٥ مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ٣٧٧مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد ١٢٨ مسافرًا.وأشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الانسانية والغذائية إلى قطاع غزة.