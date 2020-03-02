شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة نقاط تحصيل رسوم المحاجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة على أماكن ونقاط تحصيل رسوم المواد المحجرية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والوقوف على مدى تحقيق الانضباط لضمان نجاح المنظومة ولتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبه، تابع نائب المحافظ نقاط التحصيل لعدد من المنافذ والطرق المؤدية من وإلى المحاجر، للتعرف على كيفية تحصيل الرسوم من السيارات المحملة بالمواد المحجريه، ومراجعة الدفاتر وسجلات الإيرادات ومتابعة عملية التوريد يوميا حفاظا على المال العام.

وأكد محافظ المنيا المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على المحاجر التي تعد من أهم موارد المحافظة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة والعمل على زيادة نسب الإيرادات، والتي ستمثل طفرة كبيرة للمحافظة تنعكس نتائجها على ابناء المنيا، لفتح المجال للمزيد من المشروعات في قطاعات أخرى.