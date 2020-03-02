شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الشرقية للدخان» تعلن زيادة أسعار المعسل (القائمة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار المعسل.

ووفق بيان أرسلته الشركة للبورصة، صباح اليوم، فقد تم زيادة أسعار السلوم والقص (70 جرامًا) 50 قرشًا ليصبح سعر البيع 5.50 قرشاً، كما رفعت أسعار سلوم وقص (120 جرام)، ليصبح السعر بعد الزيادة 10.50.

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كما رفعت أسعار السلوم والقص (500 جرام) بقيمة 2 جنيه، ليصبح سعره 32 جنيه.

وأصبح سعر معسل أبونجمة (100 جرام) 6.50 جنيهات بزيادة قسمتها 50 قرش، كما أصبح سعر نفس المعسل وزن (500 جرام) 26.50 جنيهاً، بزيادة 150 قرش، ورفعت سعر المعسل أبونجمة وزن الكيلو إلى 48 جنيهًا.

وبالنسبة لمعسل «وان فور يو» وزن 250 جرام، أصبح سعره 48 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها.

وأصبح سعر معسل دخان شعر (أحمر/أخضر) كيس بوزن 40 جرام 32 جنيهًا بدلًا من 30 جنيه.