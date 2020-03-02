شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: تطوير ورفع كفاءة طريق الترعة الشرقاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الترعة الشرقاوية بمدينة دمياط بطول ٧.٥ كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى منطقة مسجد الحطاب بعزبة اللحم مروراً بعدد من المناطق المهمة منها الشعراء والمنيا وميدان الدكتور مصطفى مشرفة وباب الحرس والبندر وتقسيم المعلمين وميدان الشهابية.

وأوضح المحافظ أن تلك الأعمال التي تستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بالمدينة تأتى ضمن مشروعات التنسيق الحضارى التي تتبناها المحافظة بعدد من المناطق لافتة إلى أن هذا الطريق لم ينل حظه من التطوير منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

وأشارت الدكتورة ميخائيل إلى أن هذه الأعمال ستتضمن أيضاً صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بالإضافة إلى تركيب بلاطات انترلوك وكذلك إنشاء أماكن مخصصة لإنتظار السيارات وبرجولات ومقاعد للمواطنين فضلا عن تنفيذ عمليات رصف بالأسفلت نظراً لتهالك الطريق، منوهة إلى أنه سيتم عمل تخطيط مرورى للمنطقه بأكملها ووضع إرشادات مرورية بطولها.