شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال السفينة السياحية «كريستال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال السفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال»، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد.

ومن المقرر أن تصل السفينة السياحية «سيليسيال كريستال»، صباح اليوم الاثنين، ميناء الإسكندرية، قادمة من اليونان وعلى متنها نحو 1000 سائح من جنسيات مختلفة، فضلاً عن طاقم الخدمة.

من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، «إن فريقا من إدارة الحجر الصحي سيقوم بالتوجه إلى السفينة بالمخطاف الخارجى لفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة قبل دخولها محطة الركاب السياحية».

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وأكد الغندور أنه سيتم إجراء اختبار لجميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وعزل وتحويل أي مشتبه بإصابته إلى مستشفي الحميات.

ومن جانبه، شدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على إنهاء كافة إجراءات الفحص لركاب السفينة وطاقمها بدقة وسرعة بما لا يعطل خط سير السفينة.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه جرى خلال الفترة الماضية توعية كافة العاملين بالميناء بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وطرق العلاج.

ومن المقرر أن تُجرى السفينة كريستال، التي يصل طولها لنحو 134.5 متر، وغاطس بعمق 6 أمتار و10 سم، 5 رحلات بحرية سياحية لميناء الإسكندرية، بدءاً من 2 وحتى 30 مارس الجاري.