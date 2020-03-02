شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن جدول الامتحانات المقترح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، لاستطلاع رأى الطلاب حول ترتيب المواد فيه، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى أبرز أراء الطلاب حول الجدول ومطالبهم فى تعديل بعض المواد.

ـ طلاب علمى علوم أكدوا أن ترتيب المواد فى الجدول متوازن.

ـ طلاب أدبى يطالبون باستبدال التاريخ بعلم النفس والاجتماع.

ـ تكون مادة التاريخ يوم 2 يوليو بدلا من 25 يونيو.

ـ طلاب العلمى بشعبتيه يطالبون باستبدال الفيزياء مكان الكيمياء.

ـ امتحان الفيزياء يكون يوم 21 يونيو بدلا من 25 يونيو.

ـ طلاب شعبة علمى رياضة يطالبون بوقت كاف قبل امتحان الجبر والديناميكا.

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ـ وأن تكون الأسئلة على قدر زمن الامتحان فى جميع فروع الرياضيات.

ـ التعليم تتلقى مطالب الطلاب وستعيد ترتيب المواد بالجدول.

ـ لا مساس ببداية ونهاية الامتحانات.

ـ تنطلق الامتحانات 7 يونيو وتنتهى 4 يوليو.















