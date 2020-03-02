شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسترالية تثير الشكوك حول انتشار كورونا فى قطر..والإمارة تواصل التعتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة تثير شكوكا أقرب إلى اليقين بأن فيروس كورونا منتشر بدرجة كبيرة فى إمارة قطر، كثفت السلطات الأسترالية إجراءاتها للتواصل مع ركاب كانوا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي وكانوا يجلسون بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز.

ومن جانبها قالت إدارة الصحة في نيوساوث ويلز، إن المرأة التي مازالت في الخمسينيات من عمرها طارت من إيران إلى سيدني عبر قطر في 23 فبراير، وبدأت أعراضها تظهر بعد 24 ساعة من الهبوط، لكن المرأة لم تزر المستشفى إلا بعد ستة أيام، وتم حث جميع الأشخاص الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية QR908 على عزل أنفسهم والسعي لإجراء تقييم صحى فورى إذا ظهرت عليهم الأعراض.

يأتي هذا في الوقت الذى أعلنت السلطات الأسترالية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" الأسترالية أن سلطات ولاية نيو ساوث ويلز سجلت أول حالة انتقال العدوى من شخص الى آخر داخل البلاد، وفى هذا الصدد، قال وزير الصحة في ولاية نيو ساوث براد هازارد إنه تم تأكيد ثلاث حالات جديدة للإصابة بـ كوفيد 19 فى الولاية ليرتفع عدد الحالات المصابة في الولاية إلى تسعة أشخاص.

وأضاف وزير الصحة - فى تصريح للصحفيين - أن اثنتين من الحالات الجديدة لديهما "احتمال كبير للإصابة بالعدوى في نيو ساوث ويلز".

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جدير بالذكر أن إحدى الحالات هى شقيقة رجل عاد من إيران مصابا بالمرض، في حين أن الحالة الثانية التى أصيبت بالفيروس محليا كانت لطبيب يبلغ من العمر 53 عاما ولم يسافر لعدة أشهر.

وأعلنت السلطات الاسترالية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة لطفل يبلغ من العمر 8 أعوام في ولاية "كوينزلاند"،ولمواجهة تفشى الفيروس بدأت أستراليا تطبيق إجراءات طارئة لاحتواء انتشار المرض الذي أصاب حوالي 82 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 2800 غالبيتهم العظمى فى الصين.