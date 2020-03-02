شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بمصر الجديدة والمرور يغلق شارع بيروت حفاظا على الأرواح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع بيروت بمصر الجديدة، منذ قليل، انهيار عقار بشكل جزئى، حيث تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بشأن انهيار جزئى للعقار رقم 1 شارع بيروت، وتوجه على الفور اللواء حسن صفوت، رئيس الحى للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على أرواح المواطنين وجار اتخاذ اللازم.

وكان حى الخليفة شهد أول أمس السبت انهيار عقار خالى من السكان، جنوب القاهرة، دون أن يسفر عن إصابات للمارة، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات الحى بانهيار عقار رقم 6 درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وعلى الفور تحركت الإدارات المعنية بالحى إلى الموقع، وتبين أن العقار خالى من السكان ولم تقع إصابات والعقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ذات حوائط حاملة واسقف خشبية ووتم البدء فى استكمال إزالة العقار لخطورته على المارة والعقارات المجاورة بمعرفة مقاول الإزالات بالحى.

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وكان حى الخليفة جنوب القاهرة، شهد أيضا منذ أيام انهيار عقار مكون من 4 أدوار خالى من السكان صادر له قرار هدم كلى رقم 76 لسنة 2004 ، حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمعاينة العقارات المجاورة له للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار حفاظا على حياة سكانها والتأكد من سلامتها الإنشائية من خلال لجان المنشآت الآيلة للسقوط، وكتابة تقرير بحالة العقارات، وكذلك رفع مخلفات الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك .

وفى السياق كانت أجهزة حى السيدة زينب جنوب القاهرة، أزالت عقارا آيلا للسقوط، بعد انهياره بشكل جزئى، بسبب الأمطار التى تعرضت لها العاصمة أول أمس، وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، أن العقار كان صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض عام 2015، موضحا أن العقار رقم 1 زقاق أبى ربيع من عطفة الروبى حارة المصبغة شياخة طولون، حيث انهار أجزاء من الجانب الأيمن للعقار بالدورين الثانى والثالت جراء سقوط الأمطار وأصبح يمثل خطورة داهمة على الأرواح والعقارات المجاورة وبالبحث تبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض.