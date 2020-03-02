شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يسجل 1577 إصابة فى إيطاليا.. وخبير يتوقع سيناريو كارثى لألمانيا وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فيروس كورونا انتشاره في إيطاليا وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين ودول الجوار الأوروبي مسجلاً 1577 إصابة، و34 وفاة بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الدفاع المدنى إنجيلو بوريللى، وسط تحذيرات خبراء من انتشار مماثل في فرنسا وألمانيا.

وقال بوريللى في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيطالية الاثنين، إن 5 وفيات من بين 34 وفاة وقعت أمس الأحد، مشيراً إلى أن الفيروس أصاب منذ ظهوره 1694 شخصاً بينهم من تم شفاءه وأن حصيلة من لا يزالوا في عداد المصابين 1577 شخصاً.

وبحسب ما نشرته وكالة آكى الإيطالية للأنباء، جاءت مقاطعة لومباردي في مقدمة المناطق الأعلى إصابة بواقع 984 إصابة، وإميليا رومانيا 285 حالة، وفينيتو: 263 حالة، وبييمونتى 49 حالة، وماركى وليجوريا: 25، وكامبانيا: 17، وتوسكانا: 13، وصقلية: 9، ولاتسيو وفريولى فينيتسيا جوليا: 6، وأبروتسو وبوليا: 5، أومبريا: 2، وحالة واحدة فى كل من بولتسانو وكالابريا".

وتعافى حتى 83 شخصًا فى جميع أنحاء إيطاليا، بينما ستظل المدارس مغلقة حتى 8 الشهر الجاري فى المناطق الحمراء والصفراء.

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وقال ماسيمو جالى - أخصائى الأمراض المعدية الرئيسى فى مستشفى "ساكو" فى ميلانو، لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية : "نحن فى حالة طوارئ بشكل كامل، والفيروس كان منتشر بالفعل قبل يناير، وهذا ما يدعو للقلق".

ويتوقع جالى أن ما يحدث فى إيطاليا الآن من كثرة عدد الإصابات بفيروس كورونا، أن تحدث مع ألمانيا وفرنسا، وقال: "فرنسا وألمانيا ستكون فى نفس ظروفنا، ونحن نتعامل مع موجة متزايدة من المرضى".

وأضاف جالى أنه بالنسبة للتدابير التى لابد من أن تفرضها إيطاليا، هى تجنب الازدحام بأكبر قدر ممكن حتى لا تكون هناك عدوى، وتوفير أماكن لعزل المرضى فى جميع المستشفيات خاصة فى منطقة الشمال".

بدورها، قالت قناة "تى جى 24 سكاى" الإيطالية، إن الخطوط الجوية الأمريكية من نيويورك وميامى قامت بتعليق رحلاتها إلى ميلانو الإيطالية بسبب تفشى انتشار فيروس كورونا.