مقدم 100 ألف.. الإسكان: بدء تسجيل حجز شقق القاهرة الجديدة 15 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد بعد القادم الموافق 15 مارس الجاري، التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 لـ131 م بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125) بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال الجزار، في بيان، اليوم الاثنين، إن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود أنظمة تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقًا لشروطها.

وأوضح وزير الإسكان: "يبدأ التقديم، وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات، على الموقع الإلكتروني من يوم 15/3/2020، حيث يتم الدخول على الموقع (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)".

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: "يقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقي".

ويمكن للعميل دفع مقدم الحجز عبر أحد طرق السداد التالية:

- التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

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- التحويل من أي فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان.

وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد، ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه).

وأوضح أنه يتم سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، واستكمال سداد 30% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل.

ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة أو قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي وفقًا لشروطها.

وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المُسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن التخصيص نهائي ولا يتم تعديل التخصيص، وفي حالة رغبة المتقدم في إلغاء التخصيص، يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

وأضاف: "جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى".