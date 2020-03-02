"رئيس المركزي للتعمير" يتفقد محور ترعة الزمر للربط بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بهذا المشروع القومي، حيث ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويبدأ مسار المشروع من الطريق الدائري جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5م)، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثيني – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 3.9 مليار جنيه.

وشدد نصار، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وتطبيق معايير الجودة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، موجهًا ببدء العمل في المرحلة الثانية بالمشروع، وعمل تحويلات المرافق بالتزامن مع استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاختصار وقت التنفيذ.

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وقال نصار: :يجرى حاليًا العمل بالمرحلة الأولى من المشروع (القطاع الجنوبي) من القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة المنيب حتى التقاطع مع محور صفط اللبن، بطول 5.1 كم وبتكلفة 1.785 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ هذه المرحلة حوالي 25%"، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي بالمناطق التي يمر بها المشروع بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بالجيزة وإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، مما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن تنفيذ المشروع يواجه العديد من التحديات التي يتم التغلب عليها، ومنها أن موقع المشروع في منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى، ويتم التنسيق المستمر لعمل التحويلات المرورية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وإتاحة بدائل مناسبة طبقًا لأعمال المشروع وزيادة معدلات التنفيذ والعمل خلال فترات الليل، بجانب كثرة المرافق المتعارضة مع المرحلة الأولى من مسار المشروع (كهرباء – مياه شرب – صرف صحي – غاز – تليفونات – شبكات اتصالات)، وجارِ استكمال تحويلها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يؤدي إلى تجديد هذه المرافق طبقًا للمواصفات الحديثة التي تعود بالنفع على المواطنين، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروع، ويتم حاليًا إجراء المزيد من الدراسات على تصميمات المشروع في مناطق تتطلب أعمال نزع الملكية للحد من هذه الأعمال بأقصى درجة ممكنة.​