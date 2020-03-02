ساويرس يقترح تشكيل لجنة حكومية لمعالجة تأثر السياحة بأزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: اقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لوضع خطة لمعاجلة تأثر السياحة بأزمة فيروس كورونا. وقال ساويرس في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، الاثنين، "أقترح على رئيس الوزراء تشكيل لجنة أزمات لوضع خطة معالجة تأثر السياحة بأزمة كورونا العالمية التي ستؤدي إلى هبوط معدلات السفر والسياحة، والتي واضح أنها ستطول".

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