لقى مصرعه في حادث سير.. الأزهر تنعي طالبًا بكلية الشريعة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمود صديق، نائب شئون الوجه القبلي، الطالب أحمد عاصم عبدالحافظ، بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، الذي وافته المنية في حادث أليم بالأمس.

وتقدمت جامعة الأزهر، في بيان، اليوم الاثنين، بخالص العزاء لأسرة الطالب وزملاؤه، ودعت له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.