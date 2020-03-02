برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبوجاد، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب أبوجاد، في بيان، اليوم الاثنين، الحكومة بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة توجيه الرئيس بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدول والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية.

وأكد النائب أهمية تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والتي أكدت فيها أن مصر من أول الدول على مستوى العالم في إعداد خطة استعداد في هذا الشأن ووضع السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس "كورونا المستجد"، وبدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد بمنافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحي.