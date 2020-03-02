وزير الزراعة يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، السفير الهولندي بالقاهرة، لورنيس ويستهوف.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، ضرورة وضع آليات ضمان تنفيذ أي بروتوكول للتعاون بين الجانبي المصري والهولندي، كما تطرق الحديث إلى الخبرات التي تمتلكها هولندا في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والألبان وحاجة مصر إلى الاستفادة من هذه الخبرات عن طريق بناء القدرات للجانب المصري ونقل التكنولوجيا الهولندية.

وعلى صعيد الزراعة العضوية، قال القصير، إن القانون صدق عليه مجلس النواب وما يرتبط به من تطوير في منظومة الحجر الزراعي المصري وكذلك تكويد مزارع التصدير والأسواق الجديدة التي تم فتحها مؤخرًا للمنتجات المصرية لاسيما الأرجنتين في الموالح واستراليا في التمور: "كما أننا تفوقنا في إنتاج الزيتون على إسبانيا وأولى دول العالم في تصدير البرتقال، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبيرة التي تمت في مصر خلال المرحلة الأخيرة فضلًا عن التطور الملحوظ في الإنتاج السمكي والداجني في مصر".

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وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانيات الجانب الهولندي في استخدام النظم الحديثة لتحليل التربة عن طريق عدد من الأجهزة التي يستخدمها المزارع الهولندي لتقنين استخدامات المخصبات الكيماوية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ورغبة الجانب المصري في نقل هذه التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالخبرات الفنية المختلفة في مجال إنتاج الزهور والفول الصويا والنباتات الطبية والعطرية والتي يتمتع بها الجانب الهولندي، أشار المستشار الزراعي الهولندي إلى أنهم على استعداد لاستقبال وفد مصري في هولندا للإطلاع على الخبرة الهولندية في الإنتاج النباتي ولقاء المنتجين لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وكيفية الدفع بنموذج التعاون بين القطاع العام والخاص في الزراعة.

وفي نهاية الاجتماع قدم وزير الزراعة الشكر إلى السفير الهولندي على رغبة بلاده في تقديم الدعم الفني والتعاون الفعال مع مصر وأوصى بتشكيل لجنة من الجانبين المصري والهولندي لوضع الآليات التي تسهم في تطبيق وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.