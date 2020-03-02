محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أيد النائب سعيد حساسين، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإيقاف المخبز البلدي لمدة 6 أشهر حال استخدامه لماكينات صرف الخبز في بيع السلع الغذائية بدلًا من الخبز داخل أو خارج المخبز بالإضافة لمراجعة مبيعات المخبز.
وأكد حساسين، في بيان، اليوم الاثنين، على ضرورة التطبيق الصحيح والسليم للقرار على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك حالات متعددة يتم فيها غلق بعض المخابز لأهواء وأغراض شخصية لمن يقومون بالتفتيش عليها، مطالبًا وزير التموين بتغيير آلية التفتيش على المخابز ووضع ضوابط واضحة وشفافة للتفتيش تضمن تحقيق العدالة التامة.
وقال عضو مجلس النواب: "لا يوجد زميل واحد داخل مجلس النواب يمكن أن يدافع أبدًا عن المخالفات الحقيقية التي تقع من أصحاب المخابز والبرلمان بجميع أعضائه يطالبون بتوقيع أشد وأقصى العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر لمنع المخالفات.. برلماني يطالب بتغيير آلية التفتيش على المخابز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.