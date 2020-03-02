لمنع المخالفات.. برلماني يطالب بتغيير آلية التفتيش على المخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أيد النائب سعيد حساسين، قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإيقاف المخبز البلدي لمدة 6 أشهر حال استخدامه لماكينات صرف الخبز في بيع السلع الغذائية بدلًا من الخبز داخل أو خارج المخبز بالإضافة لمراجعة مبيعات المخبز.

وأكد حساسين، في بيان، اليوم الاثنين، على ضرورة التطبيق الصحيح والسليم للقرار على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك حالات متعددة يتم فيها غلق بعض المخابز لأهواء وأغراض شخصية لمن يقومون بالتفتيش عليها، مطالبًا وزير التموين بتغيير آلية التفتيش على المخابز ووضع ضوابط واضحة وشفافة للتفتيش تضمن تحقيق العدالة التامة.

وقال عضو مجلس النواب: "لا يوجد زميل واحد داخل مجلس النواب يمكن أن يدافع أبدًا عن المخالفات الحقيقية التي تقع من أصحاب المخابز والبرلمان بجميع أعضائه يطالبون بتوقيع أشد وأقصى العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب".