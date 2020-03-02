الزراعة: تصدير 180 ألف شتلة عنب وفراولة إلى السعودية والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

وافقت لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تصدير 180 ألف شتلة فواكه متنوعة للسعودية والأردن لأصناف العنب والفراولة، والموافقة على تصدير 24 طنا من تقاوي البرسيم لدولة هولندا.

وقال المهندس محمود عطا، عضو اللجنة، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تمت الموافقة على تصدير 80 ألف عقلة عنب فليم سيدلس وتين برشومي إلى السعودية، والموافقة على تصدير 100 ألف شتلة فراولة مبردة إلى الأردن، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن ووفقا لمعايير الصحة النباتية التي تضمن خلوها من الأمراض والآفات التي تمنع التصدير إلى الخارج.

وأضاف عطا، في بيان، اليوم الاثنين، أن اللجنة وافقت أيضًا على تصدير 24 ألف كجم من تقاوي البرسيم المصري إلى هولندا ليصل إجمالي ما تم تصديره من تقاوي البرسيم إلى 345 ألف كجم، بينما تمت الموافقة على استيراد 135 ألف طن تقاوي بطاطس بزيادة 14 ألف طن عن العام الماضي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبساتين أن إجمالي ما تم تصديره من البطاطس، منذ بدء الموسم الجديد لتصدير البطاطس بلغ 120 ألف طن بطاطس حتى الآن.