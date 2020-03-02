محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة، اليوم الاثنين، بلاغًا يفيد بانهيار جزئي للعقار رقم 1 شارع بيروت بنطاق الحي. وعلى الفور، توجه رئيس الحي للعنوان المذكور- حسب بيان لحي مصر الجديدة اليوم- وتم إغلاق الشارع حفاظًا على أرواح المواطنين وجارٍ اتخاذ اللازم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزئي لعقار بمصر الجديدة.. والحي يغلق الشارع| صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.