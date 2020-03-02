في قضية "تنظيم بيت المقدس".. المؤبد لـ61 متهمًا والمشدد لـ88 آخرين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تصوير - نادر نبيل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، بالمؤبد لـ61 متهمًا والسجن المشدد 15 عامًا لـ15 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهمًا والمشدد 5 سنوات لـ52 متهمًا.

كما قضت المحكمة بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس".

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صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما نسبت للمتهمين ارتكاب 54 عملية إرهابية من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واستهداف عدد من ضباط الشرطة في الأكمنة الأمنية.