بينهم "عشماوي وفريج".. ننشر أسماء 37 محكومًا عليه بالإعدام بـ"أنصار بيت المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لـ"هشام عشماوي" و36 آخرين في قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس".

صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وشمل حُكم الإعدام كل من: توفيق محمد فريد فريج، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبدالسلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبدالغني، وهشام علي العشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبدالله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبدالغنى علي.

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كما ضم: محمد سعد عبدالتواب، وربيع عبدالناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبدالرحمن إمام عبدالفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبدالعزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبدالموجود عباده، وأحمد محمد عبدالحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما نسبت للمتهمين ارتكاب 54 عملية إرهابية من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واستهداف عدد من ضباط الشرطة في الأكمنة الأمنية.