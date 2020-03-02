أخبار مصر | 3 وزراء يشهدون احتفالية إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 وزراء يشهدون احتفالية إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل احتفالية لإطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة، لقرى ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة ، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب علي مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات والتي شملت 13 وحدة تم تطويرها وإعادة تأهيلها بأحدث الوسائل والأجهزة التدريبية‪.‬

يحضر الاحتفالية كلا من: محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري مديريات القوى العاملة، وبعض الجهات الأخرى.

