أخبار مصر | "التعليم" تعلن موعد نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن موعد نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي ستكون على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخميس المقبل.

وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذه النماذج سوف تكون شاملة للمنهج، قائلًا: إنه لا قلق من الامتحانات وسوف تكون في مستوي الطالب المتوسط"، مشيرا الى أن الأسئلة سوف تكون من المنهج وتعتمد على التفكير أكثر من الحفظ.