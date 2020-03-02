أخبار مصر | تحذير عاجل من الأرصاد.. وتفاصيل جديدة بشأن الطقس

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بدءًا من غدٍ الثلاثاء، محذرا بشدة من تخفيف الملابس نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى على مدار اليوم الواحد.

كما حذر من التقلبات الجوية التي تحدث خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدًا أنها شيء طبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، خاصة مع نهايات الفصول حيث تميل التقلبات الجوية أحيانا للفصل الذي يليه وأيضا قد تحمل سمات الفصل ذاته.

وقال: إن القاهرة الكبرى تشهد اليوم الاثنين، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

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وأضاف أن الوجه البحري يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وتابع أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وأورد أنه في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

