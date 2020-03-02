أخبار مصر | وزيرالنقل يتابع تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرالنقل يتابع تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع التحالف المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل 6 أكتوبر، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، حيث يجري استكمال أعمال الجسات بالمسار ونهو التصميمات وتنفيذ الورشة الخاصة بالمشروع لبدء الأعمال الإنشائية بالمسار، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية التمويلية للمشروع.

وأشاد الوزير بالتزامن بين إجراءات نهو خطوات التفعيل المادي للعقد ودخول المشروع حيز التنفيذ، مؤكدًا على أهمية المشروعين لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط المدن الجديدة بالقاهرة لا سيما وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.