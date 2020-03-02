أخبار مصر | "رحلة مومياء" برنامج توعية للأطفال بالمتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رحلة مومياء" برنامج توعية للأطفال بالمتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، برنامجًا توعويا لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان "رحلة مومياء" بالمتحف المصري بالتحرير.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط في موكب ملكي مهيب.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مديرة إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي: إن هذا البرنامج يلقي الضوء على اهم الأحداث التي تعرضت لها المومياوات الملكية من بداية اكتشافها بالمقابر الملكية والاستعداد لنقلها والدراسات العلمية التي أجريت عليها لتحديد العديد من المعلومات عنها.

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وأوضحت شيرين أمين، مسئولة ملف الجامعات بالإدارة والمشرف العام لمتحف الطفل بالمتحف المصري، أن البرنامج شمل جولة أثرية في مختلف قاعات المتحف لتعريف الطلاب القطع الأثرية المرتبطة بعلم التحنيط، والمومياوات الملكية، ونماذج لمومياوات الكهنة والكاهنات؛ مثل يويا وتويا.

ومن ناحيتها، أضافت الدكتورة رانيا أحمد، أخصائية ترميم المومياوات بقسم الترميم بالمتحف المصري، أن البرنامج تضمن ورشة تعليمية تفاعلية داخل متحف الطفل بالمتحف، وفيها تم الاستعانة بنموذج مقلد لمومياء الملك توت عنخ آمون، والذي يعتبر أحد النماذج التعليمية الموجودة بمتحف الطفل، كما تم عرض لبعض المواد التي استخدمها المصري القديم في عملية التحنيط كما ورد ذكرها على جدران معبد إدفو.

وأشارت إلى أنه في نهاية البرنامج سيقوم الطلاب بكتابة رسائل تذكارية لوداع المتحف المصري بالتحرير للمومياوات الملكية، حيث سيتم إهداء تلك الرسائل داخل صندوق مغلق الى القسم التعليمي بمتحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية اليه.