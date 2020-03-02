أخبار مصر | برلماني: قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة وأن التأمين في السوق المحلية، يعد أحد الأدوات لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح "مشهور" في بيان اليوم الاثنين، أن التأمين على العمال له العديد من الفوائد الاقتصادية للعمال وللدولة، مشيرا إلى أن وجود غطاء تأميني للعامل في حالة مرضه أو وفاته يحافظ على الاستقرار المادي للكثير من الأسر التي يعمل عائلها في الأعمال الحرة.
وأشار إلى أنه وصل عدد عمال اليومية بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ٥.٢ مليون عامل في مصر، وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التى تعمل بدون أي غطاء تأميني، وتعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدًا عن منظومة التأمين.
ولفت إلى أن كل شخص عليه أن يستفيد من مشروع التأمينات الجديد الذي تتبناه الدولة لحماية المواطنين وخاصة أصحاب الدخول الحرة، ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية إلى ٣٨ شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها ١٥ شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال.
وتابع أن القطاع يحتاج إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية تسهم فى زيادة الملاءة المالية للشركات وتقوية مراكزها بما يؤهلها لزيادة المنتجات التأمينية، مؤكدا قدرة الشركات الحكومية على العمل في قطاع التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد أحد القطاعات التى لم تعمل بعد في مصر رغم أهميتها.
وطالب النائب بالاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي تعمل بأساليب مختلفة ولديها منتجات متنوعة، مع الاتجاه إلى تطبيق التأمين الإجباري على بعض القطاعات، ما يسهم في زيادة نمو القطاع وتحقيق التأمين للمواطن، والذي تغيب عنه أحيانا "ثقافة التأمين"، والتوسع في إصدار وثائق التأمين الإلزامية.