أخبار مصر | برلماني: قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة وأن التأمين في السوق المحلية، يعد أحد الأدوات لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "مشهور" في بيان اليوم الاثنين، أن التأمين على العمال له العديد من الفوائد الاقتصادية للعمال وللدولة، مشيرا إلى أن وجود غطاء تأميني للعامل في حالة مرضه أو وفاته يحافظ على الاستقرار المادي للكثير من الأسر التي يعمل عائلها في الأعمال الحرة.