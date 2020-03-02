أخبار مصر | برلماني: المدارس القرآنية تساهم في تهذيب النشء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المدارس القرآنية تساهم في تهذيب النشء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدارس القرآنية وسيلة أخرى من وسائل وزارة الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف ووضع آلية تعمل من خلالها على عدم ترك النشء للجماعات المتطرفة للتأثير على وجدانهم وتشويه عقولهم.

وقال النائب: إن هذه المدارس يتخطى عددها اليوم حاجز الـ1150 مدرسة على مستوى الجمهورية. Advertisements وأوضح بركات في بيان اليوم الاثنين، أن المدارس القرآنية تؤازر الميادين التربوية الأخرى، كالأسرة والمدرسة، في تهذيب النشء وتزكيته وحمايته من الانحراف، وبناء شخصية الأطفال فكريا وأخلاقيا بناء سليما، وتحمي الجيل الجديد من تسميم أفكارهم فى الكتاتيب المنتشرة بالقرى والزوايا والمساجد الصغيرة. وأشار إلى أن المدارس القرآنية تساهم في تجفيف منابع التطرّف والتشدد واقتلاع الفكر المتطرف من جذوره، وعدم السماح باستخدام غطاء تحفيظ القرآن الكريم للتجنيد المبكر للنشء لحساب جماعات ضالة أو منحرفة عن المنهج الوسطي السمح.

ونوه بأنها تساهم في إخراج طلبة يحفظون كتاب الله لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة التى تعبث بعقولهم وأفكارهم وتؤدي إلى تخريب البلاد، وتلك الخطوة برعاية وزير الأوقاف تساهم في إخراج جيل يحافظ على بلاده وممتلكاتها بصورة تليق بالطفل المصري أمام العالم أجمع.‎