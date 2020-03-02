أخبار مصر | وزيرة الصحة: إطلاق 44 قافلة طبية مجانية بـ23 محافظة أول مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إطلاق 44 قافلة طبية مجانية بـ23 محافظة أول مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 48 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية خلال الـ10 أيام الأولى من شهر مارس الجاري.

تأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات: "القاهرة، أسوان، المنيا، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، جنوب سيناء، أسيوط، الجيزة، الفيوم، سوهاج، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، مطروح، بني سويف، قنا، الشرقية، كفر الشيخ، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، القليوبية". وأشار إلى أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 1 و2 من مارس الجاري بمنطقتي مركز شباب الأندلس مركز المرج بالقاهرة، والعوينية مركز إدفو بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق الفرجاني مركز بني مزار محافظة المنيا، ومليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وفرنوي مركز شبراخيت محافظة البحيرة، والشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 2 و3 من الشهر الجاري. Advertisements

وأضاف: أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 3 و4 مارس الجاري بمناطق بير زغير ووادي مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والقداديح مركز أبنوب محافظة أسيوط، وأتريس مركز منشأة القناطر محافظة القليوبية، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق سيدي غازي مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والصبيحي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والمالكي مركز نصر النوبة محافظة أسوان، ونزلة علي مركز جهينة محافظة أسوان".