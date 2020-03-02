مصر | عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، وبإجماع الآراء، بمعاقبة الإرهابي هشام عشماوي، و36 متهمًا، بالإعدام شنقًا.

يأتي ذلك على خلفية قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، والمتهمين فيها بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا، هم كل من:

توفيق محمد فريد ومحمد أحمد نصر ووائل محمد عبد السلام وسلمى سلامة سليم ومحمد خليل عبد الغنى وهشام على العشماوى وعماد الدين أحمد محمود وكريم محمد أمين رستم ومحمود سمرى محمد وأيمن أحمد عبد الله ورائد صبحى أحمد ومحمد عبد الغنى على ومحمد سعد عبد التواب وربيع عبد الناصر طه وعمرو أحمد إسماعيل وكريم حسن صادق وعمرو محمد مصطفى ووسام مصطفى السيد وأحمد عزت محمد وأنس إبراهيم صبحى وعبد الرحمن امام عبد الفتاح ومحمد محمد عويس ومحمود محمد سالمان وهانى إبراهيم أحمد ومحمود عبد العزيز السيد ويحيى المنجى سعد وعادل محمود البيلى وممدوح عبد الموجود عباده وأحمد محمد عبد الحليم ومحمد عادل شوقى وفؤاد إبراهيم فهمى ومحمد إبراهيم عبد العزيز والسيد حسانين على ومحمد سلمان حماد وإسماعيل سالمان ومحمد شحاته وأحمد جمال.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

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جدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.

وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.